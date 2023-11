Pierina accoltellata a morte | così il killer ha preparato l' agguato

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Avrebbe riguardato in maniera particolare l'impianto elettrico del condominio di via del Ciclamino il sopralluogo degli inquirenti della Squadra Mobile di Rimini che, nel pomeriggio di lunedì 6 novembre, sono tornati sul luogo del delitto della 78ennePaganelli. Come già emerso nel corso...

...il rapporto col fratello Loris e in particolare cosa sia avvenuto nell'appartamento di via del Ciclamino nel pomeriggio e nella serata del 3 ottobre quandoè stata selvaggiamente...

Omicidio di Pierina, la versione della nipote: si attende la svolta il Resto del Carlino

Omicidio Pierina Paganelli, dubbi sulla versione del vicino: «Zoppico per un incidente». Smentito dalle telecamere Corriere della Sera

Arrivano le piogge, il primo freddo, c’è una sola coperta: non abbastanza per chi è costretto ad arrangiarsi e ricavare un giaciglio sotto un ponte. Per questa ragione ...La nuora Manuela non trascorre più la notte a casa, dove è tornato il marito Giuliano a seguito dell'incidente che lo aveva colpito mesi fa ...