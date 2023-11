Pernacchio terracqueo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La beffa dei comici russi che hanno telefonato alla Meloni spacciandosi per africani la dice lunga sulla gente al governo. Ho tanta amarezza per l’Italia derisa nel mondo. Adele Larini via email Gentile lettrice, nell’editoriale del direttore Pedullà del 3 novembre, già il titolo “Il globo terraqueo ride della Meloni” traccia un ritratto della piccola arrivista politica di poche e strette vedute che, assurta inopinatamente al potere, si affaccia sul mondo con sguardo volitivo, come piaceva a Benito, e al pari di lui rimedia perle di comicità involontaria. I centri per migranti in Albania, l’ultima furbata di Gioggia, ricordano il Duce quando ordinò “la conquista dell’Albania”, che era un protettorato italiano e non aveva esercito. Poi Benito disse: “Spezzare le reni alla Grecia!”, e Hitler dovette mandare undici divisioni per salvare le nostre armate imbottigliate in Epiro. La Ducia ...