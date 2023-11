Per l’Europa dello spazio è il momento delle decisioni Parla Massimiliano Salini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il settore spaziale europeo è in una fase di grandi cambiamenti e gli Stati membri, in primis l’Italia, devono prendere una posizione più forte dentro il Consiglio dell’Agenzia spaziale europea. Allo stesso tempo l’Ue, primo cliente per lanci istituzionali, deve avere un ruolo più incisivo nel definire la politica europea di accesso allo. È quanto ha auspicato ad Airpress, euromentare e già relatore del Programma spaziale europeo a margine del Summit spaziale dell’Esa, svolto a Siviglia e dell’Eu Space week, organizzata dall’Euspa sempre nella città spagnola. Tra una maggiore apertura del mercato alla commercializzazione da parte di soggetti privati e tensioni geopolitiche che hanno cambiato gli equilibri con i vecchi partner,è chiamata a fare un cambio di ...