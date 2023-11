Per dar retta agli ambientalisti finiamo sott' acqua

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il 2023 è stato l'anno delle alluvioni, prima in Romagna e ora in Toscana, con danni ingentissimi al territorio e all'economia, oltre purtroppo a un tributo doloroso di vittime. Non voglioolineare che si tratta di due regioni da sempre governate dalla sinistra, perché rimarcarlo potrebbe apparire sciacallesco in frangenti così drammatici e di fronte a eventi così estremi, ma è indubbio che qualcosa non ha funzionato se sette ore di diluvio hanno provocato una serie impressionante di esondazioni che hanno riguardato fiumi, torrenti, canali e fossi. La sinistra non ha perso l'occasione per riaffermare che tutto questo rende evidente la realtà di un cambiamento climatico con cui dobbiamo fare i conti, alla faccia dei tanti negazionisti che ancora imperano. Va bene: ammettiamolo pure, questo cambiamento climatico, e usciamo dalla polemica ideologica che appassiona i ...