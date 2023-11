Pepe batte Totti | la meritata gloria per il “cattivo” | è il più anziano marcatore della Champions

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Anche i calciatori “brutti, sporchi e cattivi” possono entrare nella storia per un gesto nobile. Il signor Kelpler Laveran de Lima Ferreira, universalmente conosciuto come, difensore del Porto, con la capocciata imperiale del 2-0 sull’Anversa è diventato martedì sera ilpiù: 40 anni e 254 giorni. Ha tolto il primato all’ex capitanoRoma Francesco, a segno contro il CSKA Mosca il 25 novembre 2014, all’età di 38 anni e 59 giorni. Sul podio di questa speciale classifica è collocato al terzo posto il gallese Ryan Giggs, ex Manchester United: aveva 37 anni e 290 quando, il 14 settembre 2011, andò in rete contro il Benfica.è nato in Brasile, nello stato di Alagoas, ma dopo le giovanili nel Corinthias ...