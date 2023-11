Pensioni | medici in sciopero | governo pronto a ridurre la stretta Verso una revisione più graduale delle aliquote di rendimento degli assegni

Contro i tagli alle loroe la scelta di riservare più soldi solo a chi fa gli straordinari alla fine iospedalieri hanno deciso di scendere in sciopero, disertando corsie e ambulatori per tutta la giornata di ...

Pensioni dei medici e tagli, arriva la correzione in Manovra Adnkronos

Non solo i medici, si cambia sulle pensioni dei pubblici - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

I sindacati Anaao e Cimo, in rappresentanza del medici pubblici, hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 5 dicembre. Nel mirino c’è naturalmente l’articolo 33 della legge di Bilancio, quello che ...Polemiche sulla norma prevista in legge di bilancio (che potrebbe essere oggetto di correttivi) e che riguarda diverse categorie del settore pubblico; il rischio è che chi può vada in pensione in anti ...