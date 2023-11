Peggiorano le condizioni di Bruce Willis | Non riconosce più Demi Moore

(Di mercoledì 8 novembre 2023), affetto da demenza frontotemporale, non avrebbe riconosciuto l'ex mogliedurante una visita dell'attrice nella casa dell'ex marito

A settembre Emma Heming , in un intervento al Today Show, ha spiegato che è difficile sapere se il marito sia consapevole o meno delle sue. Puntualizzando: " La demenza è una malattia ...

Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute: non riconosce più Demi Moore Vanity Fair Italia

Bruce Willis, peggiorano le condizioni: «Non riconosce più Demi Moore, lei è devastata» ilmessaggero.it

Alcuni dei passeggeri della “Spirit of Discovery”, la nave travolta da una tempesta pochi giorni fa al largo della costa francese, hanno ...Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis. Il divo di Hollywood, colpito da demenza frontotemporale, non sarebbe più in grado di riconoscere l’ex moglie Demi Moore. È quanto ha rivelato una ...