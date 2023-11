Pedullà | «Zielinski ha dato il diritto di precedenza al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ptiorsi sta dimostrando un elemento fondamentale anche deldi Garcia. Dopo aver giocato una stagione incredibile con Spalletti, nell’anno dello scudetto, il polacco sta ritrovando il suo gioco e è tra i titolari sempre confermati dal tecnico francese. Purtroppo reta aperto il problema rinnovo che non si riesce a sbloccare ed è per questo che numerosi club, tra cui Inter e Juve, starebbero pensando proprio al centrocampista delper la prossima stagione. L’esperto di calciomercato Alfredone ha parlato nel suo editoriale su Sportitalia Si chiamadi. È quello che Piotrvuole dare al, con un senso di appartenenza più unico che raro. Il suo contratto è in scadenza a giugno, potrebbe già ...