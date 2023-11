Paura per il campione | incappucciati e armati provano a rapire la figlia di un mese

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Neymar con la compagna Bruna Biancardi e la neonata MavieTerrore per Neymar, mascherati etentano diladi un. Una banda di criminali ha fatto irruzione nella casa delbrasiliano, a Cotia, nello stato di San Paolo. Hanno trovato e immobilizzato i genitori della compagna del giocatore, Bruna Biancardi. Poi hanno cercato lei e laMavie, nata unfa, senza riuscire a trovarle. Per puro caso, infatti le due si trovavano fuori casa. Leggi anche: Sport in lutto, addio aldopo un terribile incidente Bruna Biancardi e NeymarL’evento è stato raccontato sui social proprio da Bruna, dicendo che i suoi sono in stato di shock e si trovano in ospedale. Le ha fatto eco il suo compagno, l’attaccante della ...