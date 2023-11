Patto di Stabilità | lite senza fine tra i governi L’Ue teme il flop e medita un «dispositivo di transizione» per scongiurare il ritorno alle vecchie regole

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È passato un anno esatto da quando la Commissione Ue guidata sul tema da Paolo Gentiloni ha presentato la sua proposta di riforma deldi: fuor di gergo tecnico, il nuovo insieme dicomuni per la gestione delle economie dei Paesi Ue. Meno rigidità rispetto ai vecchi “parametri di Maastricht”, dimostrasi irrealistici alla prova dei fatti e delle crisi, più flessibilità nel monitoraggio da parte della Commissione delle politiche economiche di ciascun Paese, in cambio di un impegno rinnovato in ciascuna capitale (a iniziare da quelle del Sud..) alla sostenibilità dei conti pubblici. Poteva non essere definitiva e perfetta, la proposta della Commissione, si è sgolato a seguire per mesi Gentiloni, ma idei 27 dovevano arrotolarsi le maniche, negoziare con buona volontà e chiudere un accordo ...