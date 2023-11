Patrick Dempsey eletto uomo più sexy del mondo a 57 anni | Sono sempre stato la damigella d' onore | il mio ego ora è a posto

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Secondo Peopleè l'piùdeldel 2023. La "vittoria" del concorso arriva a 57. "Che shock...lad'!", ha scherzato l'ex Dottor Stranamore di Grey's Anatomy. "felice che ciò accada in questo momento della mia vita. È bello avere

E'l'uomo più sexy del mondo 2023

