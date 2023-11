“Parlo perché ho paura” Il commovente discorso contro i cortei pro-Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Voglio che ogni genitore che manda i propri figli alla New York University, ad Harvard, a Stanford, a Berkeley sappia una cosa: noi non possiamo proteggere vostro figlio dalle organizzazioni studentesche pro-terrorismoil presidente dell’Università di Harvard, il presidente di Stanford ed il presidente di Berkeley non si esprimerannole organizzazioni studentesche pro-terrorismo. Mi chiamo Shai Davidai. Sono un professore alla Columbia Business School. Sono israeliano, ma prima di tutto sono un padre. Ho due bellissimi figli e vi sto parlando da padre. Sabato scorso, 14 cittadini americani sono stati rapiti a Gaza insieme ad altri 200 israeliani, francesi, tedeschi, e di altre nazionalità, e nessuno dei presidenti delle università in tutto il Paese è disposto a prendere una posizione. Questo è quello che fanno i codardi, e li dirò ora: ...