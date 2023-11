Parco dei Castelli Romani Nuovo punto informativo di Albano Laziale presso la Casa del Parco

... da parte del Comune, di un nuovourbano. L'area verde genererà nel tempo diversi benefici ... L'obiettivo è creare un spazio di svago e di ritrovo e di migliorare la qualità della vita...

Ravenna, il parco dei funghi velenosi: 71enne ne raccoglie uno e poi lo mangia, rischia gravi danni al fegato Corriere

Rifiuti a fuoco nel parco dei Picentini, tre giovani denunciati ilmattino.it

31, in materia di procedimento per l’individuazione dell’area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, ha svolto l ..."In Italia - ha detto ancora Enrich - l'età media dei veicoli pesanti è di circa 12 anni e il 41,9% di 445.000 mezzi corrisponde a mezzi Euro IV o precedenti. In un parco così antiquato, il Super è la ...