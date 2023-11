Papa Francesco | “La fede è come la bicicletta | non è equilibrio ma slancio | e se ti fermi cadi”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) All’udienza generalecita la mistica francese Madeleine Delbrel che viveva nella periferia di Parigi tra gli operai: “I contatti con i non credenti provocano il credente a riscoprire lanella sua essenzialità”

La conduttrice respinge ogni sospetto suche in questa vicenda 'non ha mai preso una parte o l'altra'. Ma guarda caso, conclude Giordano, 'è stato male solo con i rabbini . Ma lasciamo ...

Possiamo star dritti solo avanzando, muovendoci, in uno slancio di carità”. E’ quella – ha chiosato papa Francesco – che lei chiama la “spiritualità della bicicletta”. Soltanto in cammino, di corsa, ...E' questo l'ennesimo appello di pace di Papa Francesco durante i saluti in lingua italiana dell'Udienza Generale. "Che il Signore ci porti ad una pace giusta, si soffre tanto, sofforno i bambini, gli ...