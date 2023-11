Papa Francesco | decisione storica | “Le persone transessuali possono essere madrine di battesimo e testimoni di nozze”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In unaha aperto la Chiesa Cattolica alle, permettendo loro di partecipare attivamente in ruoli significativi come padrini edidi matrimonio. Questa direttiva, validata dal prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, riflette un cambiamento significativo nella pratica ecclesiastica, mostrando un’apertura verso la comunità LGBTQ+. Le nuove norme, applicabili in tutta la Chiesa, sono state formulate in risposta alle domande di un vescovo brasiliano e firmate dalil 31 ottobre. Stabiliscono che, sotto determinate condizioni, una persona transessuale puòammessa ...