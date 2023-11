Palermo | parto cesareo d’urgenza ma il bambino nasce morto | la famiglia denuncia i medici L’ospedale | “Seguiti tutti i protocolli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il piccolo Noah è nato. I familiari hanno accusato, con tanto dipresentata ai carabinieri di, idel“Buccheri La Ferla Fatebenefratelli”, perché sostengono che il neonato si sarebbe potuto salvare facendo il, ma che inon avrebbero agito perché “la Regione Sicilia non si può permettere di fare troppi cesarei, perché costano”. Dall’assessorato regionale della Salute però precisano che “sono ia valutare, caso per caso, quando sia necessario il ricorso al. La Regione non potrebbe e non può interferire con le valutazioni cliniche effettuate dai sanitari”.riferisce, oltre a dichiararsi “dispiaciuti e addolorati per la ...