Palermo-New York | colpo agli affari tra famiglie mafiose | 17 arresti

Leggi su free

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unbasso alla mafia da parte della Polizia e dell’Fbi con l’operazione intercontinentale che ha portato all’arresto 17 persone trae New. Smantellato asse tra clan siciliani e famiglia Gambino Grazie all’operazione di Polizia e Fbi leappartenenti ai clan mafiosi che operano fra Italia e Stati Uniti sono state smantellate. Al momento sono in corso una serie di fermi proprio trae Newdove 17 persone ritenute legate ad una storica famiglia palermitana sono finite in manette. Mafia, blitz intercontinentale Polizia – Fbi: arrestate 17 persone trae New. Reati di associazionie altri reati connessi – free.itI reati di cui sono accusati i 17 indagati sono, a vario titolo, ...