Palermo-Brescia | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è un recupero della seconda giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliDue sconfitte di fila sono davvero difficili da mandare giù, soprattutto se sono arrivate contro il Lecco in casa e contro la Sampdoria, non la squadra più in forma. E iladesso si ritrova con 20 punti in classifica e al quinto posto, quando sarebbe potuto essere tranquillamente alle spalle del Parma con la possibilità, vincendo questa sera contro il, di prendere la squadra di Pecchia in vetta. Corini (Lapresse) – Ilveggente.itE invece non è andata proprio come tutti ad un certo punto avevano preventivato. Con Corini che ieri in conferenza stampa ha dovuto rispedire al mittente tutte le ...