Palermo | bimbo nato morto | Procura apre inchiesta e dispone autopsia Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023), 8 nov. () - Era già tutto pronto per l'arrivo del piccolo. La cameretta, tutta azzurra, i vestitini. La mamma, F. T., 31 anni, aveva preparato tutto, fin nei minimi particolari, per dare il benvenuto al primo figlio. Tanto atteso, tanto voluto. Poi, la tragedia. E il sogno si è tramutato in un incubo. Il piccolo èalla 38esima settimana, all'ospedale Buccheri La Ferla di. La mamma e il papà, ma anche i nonni parlano di "malasanità" e accusano, in particolare, l'ostetrica che la sera del 5 novembre era di turno. "Il bambino stava bene e poteva nascere vivo, se solo non avessero aspettato tanto per fare il tracciato", ripete la nonna del piccolo, che non fa che piangere da quella maledetta sera. I genitori hanno presentato una denuncia ai Carabinieri che hanno ...