Palermo | 1-0 al Brescia | Coulibaly regala la vittoria ai rosanero

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La sintesi della sfida di Serie B tra, vinta per 1-0 daicon la rete di

, il tabellino della gara Di seguito, il tabellino della gara tra, sfida conclusa sull'1 - o per i rosanero grazie al gol dell'ex Salernitana Mamadou Coulibaly. ...

Palermo-Brescia 1-0: vincono i rosa con un gol di Coulibaly, la partita minuto per minuto Giornale di Sicilia

Brescia, la crisi non si ferma: a Palermo è ancora ko Bresciaoggi

Il Brescia battuto in casa dal Palermo 1-0, si allunga la crisi delle rondinelle, al quarto ko consecutivo nel recupero della seconda giornata del campionato di serie B. Decide un gol di Coulibaly per ...Torna al successo il Palermo e lo fa battendo il Brescia per 1-0 nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie B. A decidere la partita il gol nel primo tempo di Mamadou Coulibaly. Con ...