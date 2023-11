Pagelle Palermo-Brescia 1-0 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata del campionato di. Primo tempo molto equilibrato ma a passare in vantaggio sono i rosanero. Valente dalla destra serve il pallone morbido al centro, dove arriva il colpo di testa vincente di Coulibaly, 1-0. Nel secondo tempo cresce ile sul finale vede sfumare una grande occasione. Al 90+5? Moncini para la conclusione del compagno. Bianchi si gira benissimo in area ma il suo destro viene murato dalla schiena del compagno di reparto. LEE IDI1-0(4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju ...