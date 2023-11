Ostaggi in cambio di una tregua La proposta sul tavolo | ma Netanyahu non si fida

Secondo Hareetz, l'Egitto è in dirittura d'arrivo per stringere un accordo per un breve cessate il fuoco. Con la tregua Israele avrebbe in, ma al Qassam, braccio armato del gruppo Hamas, vuole uno scambio di prigioni eri. A margine del G7, Blinken ha esposto il piano di Washington per il futuro della Striscia una ...

(ANSA) - GAZA, 08 NOV - Una fonte vicina ad Hamas conferma trattative in corso per la liberazione di 12 ostaggi, di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua. (ANSA).Guterres (Onu): "In pochi giorni a Gaza abbiamo migliaia e migliaia di bambini uccisi, il che significa che c'è anche qualcosa di chiaramente sbagliato nel modo in cui vengono condotte le operazioni m ...