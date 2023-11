(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ecco cosa scrive la: Oggi all'ora diVictoratterra a Capodichino e rientra ada dove era partito la mattina del 24 ottobre, dunque è rimasto per due settimane a Lagos ...

Per Garcia dovrebbe rientrare dopo la sosta contro l'Atalanta Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole /- Spal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Victorall'...

Osimhen a Napoli all'ora di pranzo, poi si valuteranno i tempi di recupero (Gazzetta) Virgilio

Osimhen oggi rientra a Napoli: la data certa della convocazione di Garcia CalcioNapoli24

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino ...La partita tra il Napoli e l'Union Berlino si potrà seguire in diretta televisiva solo su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport Calcio). Telecronaca di ...