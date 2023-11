Orsini choc | “Noi civiltà sanguinaria” L’Occidente si odia Perché?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ho seguito con molto interesse la puntata di Stasera Italia del 7 novembre, soprattutto per ciò che concerne lo spettro di un radicato anti-occidentalismo endemico il quale, prima con la guerra in Ucraina e poi con il conflitto in Medio Oriente, nelle nostre società del benessere ha ripreso grande forza. Si tratta di un diffuso sentimento che, a mio avviso, si è paradossalmente ingigantito a dismisura proprio nei decenni, successivi alla Seconda guerra mondiale, in cui lo stesso benessere materiale ha raggiunto livelli ineguagliati, trasmettendosi a tutte le fasce della popolazione. Pertanto, sebbene l’argomento sia molto complesso e impossibile da esaurire nel breve spazio di un articolo, tuttavia non si può non cogliere un nesso causale tra quest’ultimo fattore, ossia dal generale affrancamento dalla penuria che interessato la società occidentale, e l’aumento di ciò che potremmo ...