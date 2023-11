Orientamento | 30 ore biennio secondaria II grado | serve progetto del Collegio e coinvolgimento docenti del Consiglio di Classe Tutti o qualcuno?

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 novembre 2023)formativo per ildellasecondo: si tratta di 30 ore nel corso dell'anno scolastico, da destinare a questo tassello della vita degli studenti. Non più solo la scelta del "cosa faccio dopo?" ma anche "Sto facendo bene? Cosa è meglio per me, cosa mi piace di più, quali sono i miei punti di forza?". Un approccio nuovo, chiamato didattica orientativa, che presuppone anche una modifica culturale del "fare scuola" che non si inventa dall'oggi al domani e che probabilmente non darà frutti immediati. L'articolo .