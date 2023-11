Per cominciare a rendere come si deve Andreha deciso di prendere spunto da chi lo ha preceduto. E chi meglio se non proprio Edwinder Sar, uno dei portieri più importanti ed influenti della storia del Manchester United . Il ...

Onana: “Van der Sar mi ha ispirato, ho un gran rapporto con lui” ItaSportPress

Onana: "Van der Sar mi ha ispirato e aiutato. Era felicissimo quando ha saputo dello United" TUTTO mercato WEB

Le parole di André Onana, portiere del Manchester United, sul sito del club sul suo rapporto con l’ex Edwin Van der Sar Andrè Onana ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United del suo ...Ultimamente l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus è molto attivo per quel che riguarda interviste e dichiarazioni pubbliche. Thomas Zilliacus ha parlato della sua volontà di comprare l’Inter anch ...