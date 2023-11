Nuovo codice della strada | Salvini | “Non tocchiamo il tasso alcolemico Qualche bicchiere di vino non fa male”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il limite delnon subirà variazioni nel. Lo ha detto Matteo, intervenendo all’evento inaugurale di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote, alla Fiera di Milano Rho. “Nelnonildinon solo non fa, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare“, sono le parole del ministro delle Infrastrutture. “Però – sottolinea il vicepremier – per i recidivi si ricalca il modello di alcuni Paesi europei“. Resta da capire come si faccia a guidare con ...