Nucleare e clima anticipano l’incontro Biden-Xi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo che da mesi se ne parla e lunghi lavorii diplomatici, la Casa Bianca ha confermato che il presidente statunitense, Joe, e il suo omologo cinese, il segretario del Partito/Stato Xi Jinping, si incontreranno a San Francisco, in occasione del summit della Asia Pacific Economic Cooperation. Addirittura, Pechino avrebbe previsto alcuni giorni di permanenza ulteriore negli Stati Uniti per evitare che inghippi dell’ultimo momento possano far saltare. Sarebbe il secondo faccia a faccia in assoluto tra i due, da quando ricoprono ruoli di leadership massima (il primo è stato al G20 di Bali lo scorso anno). È dal 2017 che un capo di Stato cinese non visita gli Stati Uniti. Sul tavolo, le aspettative (iper-teoriche) sono altissime, le previsioni (iper-pratiche) portano a regolare l’ottimismo. Come ci aveva spiegato il docente di ...