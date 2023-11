Notte di guerriglia a Napoli tra polizia e tifosi dell'Union Berlino. Oltre 10 fermi

Vere scene diurbana, con devastazione tra la zona di via Roma e Piazza Dante: una vera ...Dieci supporter tedeschi dell'Union Berlino sono stati arrestati in flagranza questadalla ...

Notte di guerriglia a Napoli tra polizia e tifosi dell'Union Berlino ... TGLA7

Notte di guerriglia a Napoli: ultras dell'Union contro la polizia, 11 ... Radio Sportiva

Gravi disordini nel centro di Napoli provocati dagli Ultras dell'Union Berlino, arrivati ieri sera in città per la sfida in Champions di oggi contro gli azzurri. I ...Vere scene di guerriglia urbana, con devastazione tra la zona di via ... Dieci supporter tedeschi dell'Union Berlino sono stati arrestati in flagranza questa notte dalla Digos di Napoli per i gravi ...