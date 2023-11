Notte di follia a Milano - scontri tra ultrà - è gravissimo un tifoso del Psg [VIDEO]

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Scene da guerriglia urbana nellalungo il Naviglio Grande diper glitra glidel Milan e del Psg alla vigilia del match di Champions League. Unfrancese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico. Il commando deglirossoneri, una quarantina circa, è poi fuggito in via Argelati. Per riportare la situazione alla normalità in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte dei reparti inquadrati alcune cariche di alleggerimento all'indirizzo dei sostenitori del club francese. In questi frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un agente è stato colpito da un altro oggetto ...

Sono 73 i tifosi francesi fermati e identificati dalla Polizia a causa degli scontri avvenuti in città poco dopo mezzanotte con alcuni tifosi del Milan. Un tifoso francese è stato ferito in modo grave ...