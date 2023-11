Nonostante il caos degli ultras dell' Union Berlino a Napoli | stasera saranno allo stadio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Gazzetta: Come la scorsa stagione i tedeschi - incappucciati con felpe bianche - hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze'...

Ne ha parlato stamani il questore Agricola: "Ieri erano 250 ultras. I biglietti venduti sono 2380, ma non è detto che siano tutti ultras". Italian police escorts Paris Saint - Germain's supporters as ...

Nonostante il caos degli ultras dell'Union Berlino a Napoli, stasera ... IlNapolista

Nonostante il caos degli ultras dell'Union Berlino a Napoli, stasera ... Virgilio

Il responsabile capitolino al Turismo rilancia con un video il problema dell'acquisto dei biglietti: «Il ministro venga qui per capire quanto la situazione è insostenibile» ...Traffico nel caos in via Crispi dopo l'inizio della fase due dei lavori sulla bretella laterale lato porto. Pochi i controlli. E qualcuno ne approfitta. Come questo vetturino che sfrutta il marciapied ...