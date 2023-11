«Non vediamo e non sentiamo ma il nostro amore è come il vostro»  Stefano e Francesca | un manifesto di umanità 

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Si sono incontrati, capiti e poi innamorati. Della storia di Stefano enon si può che raccontare il sentimento che provano l’uno per l’altra. La semplicità di un incontro, di barriere e paure che cadono, la decisione di vivere insieme punti di forza e fragilità. Questo è l’unico vero messaggio che i due giovani, insieme alla Lega del Filo d’Oro, decidono di regalare a un mondo che spesso li pensa incapaci di sentimenti e desideri. La sordocecità li precede nella mente di chi li osserva e vede in loro una disabilità che non lascia scampo a nessun tratto di umanità condivisa. E invece Stefano esi amano, propriotanti. Esaltano i loro pregi, battibeccano per i loro difetti, pensano a un possibile futuro, propriotanti. Parlano d’ma anche di sesso. Comprendono ...