Noir in Festival | a Daniel Pennac il Raymond Chandler Award 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Autore amatissimo in tutto il mondo per aver creato l'improbabile investigatore Benjamin Malaussène,sarà a Milano il 1 dicembre per ritirare ilassegnatogli dalin. Ilincelebrerà uno degli autori più importanti del panorama letterario mondiale con il, si tratta di, l'autore francese che, con Il paradiso degli orchi ha dato vita nel 1985 al fortunato ciclo di romanzi su Benjamin Malaussène, di professione capro espiatorio, il più paradossale e divertente investigatore per caso di tutta ...