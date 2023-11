Nino Frassica e il gatto “sequestrato” | scatta la querela | la figlia in lacrime

(Di mercoledì 8 novembre 2023)e la sua famiglia non hanno ancora trovato ilHiro, scomparso lo scorso 27 settembre in circostanze che l’attore, la moglie e ladi lei, Valentina, ritengono sospette. Se ne sono dette tante nel corso dei giorni, fino alle accuse nei confronti di una donna anziana prima, poi di una coppia che – credono fermamente di esserne certi – si sarebbe ingiustamente impossessata del loro felino domestico. Ma tutto questo sta avendo delle conseguenze anche dal punto di vista legale: èta la primae, dopo qualche ora, la giovane Valentina ha condiviso su Instagram un appello, scoppiando infine in, dalla scomparsa al “sequestro” delHiro Una vicenda a tratti ...

... passata per Zelig, Chiambretti, Fazio, spettacoli teatrali (Che cos'ha David Copperfield che io non ho), libri (Come diventare maghi in 15 minuti, con...), varie presenze a Sanremo (...

Gli anziani accusati di trattenere il gatto Hiro denunciano Nino Frassica: “Siamo sotto assedio, ma… Il Fatto Quotidiano

Nino Frassica denunciato dalla coppia accusata di trattenere il gatto Hiro Sky Tg24

Al via il casting per una nuova produzione cinematografica, “Miopia”, con Nino Frassica e Caterina Murino, le riprese inizieranno a fine gennaio 2024, nelle città di Pesaro e Fano. Il film sarà ...Al via il casting per una nuova produzione cinematografica, “Miopia”, con Nino Frassica e Caterina Murino, le riprese inizieranno a fine gennaio 2024, nelle città di Pesaro e Fano. Il film sarà ...