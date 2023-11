Nino Frassica denuncia da una coppia di anziani | “Hanno sequestrato il mio gatto” E loro lo querelano

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Sono passate diverse settimane da quando, a Spoleto per girare le nuove puntate di Don Matteo, ha smarrito il suoHiro. Tutto il web si è mobilitato per cercare di aiutarenel tentativo, ormai vano, di recuperare Hiro, ildi Birmania più famoso d’Italia. Adesso, però, il maresciallo di Don Matteo si trova a interpretare la parte dell’imputato. Infatti, secondo l’attore, il micio sarebbe trattenuto contro la sua volontà da unadiaccumulatori seriali di ...