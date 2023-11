Niente elezioni a Kyiv durante la guerra Mentre l’Europa si fa più vicina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Lepresidenziali ucraine sono rimandate a dopo la fine del conflitto. A mettere termine al dibattito in corso è stato l’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky, cheun intervento avvenuto nella sera di lunedì 6 novembre ha giustificato la decisione con la necessità di non avere divisioni interne e di dover concentrare tutte le risorse nellacontro la Russia. “Ora, in tempo di, quando ci sono così tante sfide, è assolutamente irresponsabile gettare il tema dellenella società in modo scanzonato e giocoso. Le ondate di qualsiasi cosa politicamente divisiva devono finire” afferma Zelensky che poi prosegue “dobbiamo renderci conto che ora è il momento della difesa, il momento della battaglia che determina il destino dello Stato e del popolo, non il momento ...