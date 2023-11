Niente cessate al fuoco a Gaza Le parole pesantissime di Blinken

Nel comunicato non ci sono riferimenti a unil fuoco, che si intende come una fine delle ... l'esercito israeliano non ha detto ancorasulle operazioni in corso all'interno della città ...

Netanyahu: 'Niente cessate il fuoco, gestiremo noi la sicurezza dopo la guerra' Agenzia ANSA

Israele: niente cessate il fuoco. A Gaza combattimenti nelle strade ... Contropiano

22/2015), non spetta nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad esclusione di alcuni specifici casi: dimissioni per ...Poi ribadisce: «Niente cessate il fuoco senza il ritorno degli ostaggi». Sulla crisi in Medio Oriente, sul Corriere di oggi e su Corriere.it (dove trovate tutti gli aggiornamenti) potete leggere anche ...