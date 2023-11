...gratis) di Redazione The Marvels è un cinecomic così brutto che non ci si crede di Giulio Zoppellodi persone sono in lista d'attesa per farsi impiantare un chip nel cervello da, ...

Neuralink: migliaia di persone sono in lista d'attesa per farsi impiantare un chip nel cervello dalla società di Elon Musk WIRED Italia

Neuralink, migliaia di volontari per il primo chip nel cervello umano: quanto costerà e a cosa servirà la Repubblica

Neuralink è l’azienda fondata da Elon Musk che ha l’obiettivo di impiantare un chip nel cervello umano. Entro il prossimo anno l’azienda punta a operare 11 persone e vi sono già migliaia di volontari ...E secondo Bloomberg, sarebbero già migliaia le persone interessate ... un fatturato annuo pari a 100 milioni di dollari entro cinque anni. Secondo Bloomberg, Neuralink afferma di voler eseguire 11 ...