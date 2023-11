Nessunomondo, quindi dentro e fuori al Gruppo, vanta un tale impianto con dimensioni così ... I fiocchi di PET vengono affidati alle cure di unmacchinario che tramite un laser ne rileva l'...

Regno Unito, primo King's speech per Carlo III con l'omaggio alla regina Elisabetta Sky Tg24

Nel primo 'King's speech' Carlo III promette lotta ad antisemitismo Tiscali Notizie

LISBONA (Reuters) - Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha rassegnato le dimissioni in seguito a un'indagine su presunte irregolarità commesse dalla sua amministrazione a maggioranza socialista ...Domanda: come sono nati i Pokémon Sembra banale, ma molti non lo sanno. Ebbene: l'idea venne negli anni '80 a Satoshi Tajiri, appassionato di..