Nel 2022 il 44% di chi lascia Italia ha tra i 16 e i 34 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Rapportoni nel mondo della Fondazione Migrantes: il 75,3% ha scelto Europa. Regno Unito al top tra mete ”Il 44% delle partenze per espatrio, avvenute da gennaio a dicembre, ha riguardato giovanini tra i 18 e i 34. Si rilevano, rispetto agliprecedenti, due punti percentuali in più in questa specifica classe di età che continua a crescere nonostante in generale, ancora per quest’anno, si sia rilevata – per la sola motivazione espatrio – un decremento delle partenze ufficiali – e quindi con iscrizione all’Anagrafe deglini Residenti all’Estero – dei nostri connazionali e delle nostre connazionali oltre i confinini”. E’ quanto emerge dal ‘Rapportoni nel mondo 2023’ della Fondazione Migrantes. Quasi 6 ...