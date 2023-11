‘ndrangheta Roma | ai castelli 12 arresti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. E’ l’ipotesi di reato della direzione distrettuale antimafia della Procura diper 12 persone, cittadini italiani e albanesi. A disporre le misure cautelari i carabinieri del comando provinciale die di Reggio Calabria, in relazione all’ordinanza emessa dal gip del tribunale di. L’attività di indagine segue un’ampia operazione, Tritone, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di, che lo scorso febbraio portò a 65. Per alcuni l’ipotesi è far parte a vario titolo di un gruppo locale dicon base stabile tra Anzio e Nettuno, infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni, controllo delle attività economiche e affidamenti degli appalti locali, e gestione parallela di ...