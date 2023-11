Nave ospedale italiana Vulcano verso Gaza | le sale operatorie | la rotta | i sistemi di difesa e l' obiettivo della missione

...45 Crosetto: 'da campo per Gaza' - 'LaVulcano della Marina si appresta a partire da Civitavecchia con aiuti umanitari per la Palestina: si tratta di una 'ospedalè ...

Crosetto: "In partenza dall'Italia la prima nave-ospedale verso Gaza" TGCOM

“Grande responsabilità”. Partita la nave-ospedale Vulcano per l'emergenza di Gaza ilGiornale.it

AGI - Le ultime notizie in tempo reale sulla guerra tra Israele e Hamas. IN 50 mila in fuga dal Nord della Striscia, "Hamas ha perso il controllo" Scontro Usa-Israele sul dopo conflitto Tsahal nel cuo ...Vulcano, la nave ospedale italiana diretta in Israele. Una nave con sale operatorie, ambulatori e medicinali è partita oggi da Civitavecchia diretta verso le acque antistanti Gaza. Sarà presto seguita ...