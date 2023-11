Napoli - Union | scontri tra tifosi in città | la situazione

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Momenti di grande tensione in questi minuti tra le strade di. A poche ore dall'inizio della sfida contro l'Berlino in Champions League , prevista per le 18:45, le due tifoserie sono ...

Commenta per primo Leonardo Bonucci , difensore dell'Berlino ex Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport dopo l'1 - 1 ottenuto dalla sua squadra al Maradona contro il, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League : 'Ci ...

LIVE Napoli-Union Berlino 1-1: tedeschi ancora pericolosi con Trimmel, respinge Meret La Gazzetta dello Sport

Diretta Napoli-Union Berlino 1-1: Fofana risponde a Politano LIVE Corriere dello Sport

Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa contro l'Union Berlino. "Di solito - spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio - siamo ...Lo ha detto a Sky l'esterno del Napoli Matteo Politano dopo l'1-1 in Champions League contro l'Union Berlino. Un rimpianto, quello di Politano, condiviso dal capitano del Napoli Di Matteo: "Dovevamo ...