Napoli-Union | Politano | “Non si può prendere un gol così”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo il pareggio delcontro l’Berlino, Matteoha commentato amareggiato la rete subita dagli azzurri in contropiede. Notizie calcio– Nel match di Champions League contro l‘Berlino, ilnon è andato oltre l’1-1 interrompendo la striscia di vittorie consecutive. Gli azzurri sono passati in vantaggio con, ma hanno subito il pareggio in contropiede ad inizio ripresa. Proprio Matteo, autore del gol, ha commentato amareggiato il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è difficile spiegare quello che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possonoquesti gol. Loro non hanno mai tirato in porta, noi abbiamo creato tanto, ma ora bisogna continuare a ...