Napoli-Union Berlino | tifosi riuniti a Piazza Municipio | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’avvicinamento anon è stato dei migliori, a causa della violenza deitedeschi. Un secondo raduno dei tedeschi poco fa è stato fermato dalle forze dell’ordine. Siamo giunti al giorno di. Purtroppo in queste ultime ore, a prendersi la scena non sono state le dichiarazioni dei protagonisti, ma eventi ben più gravi. I supporters tedeschi hanno assaltato la città di, creando diversi danni. Poco fa un nuovo raduno ditedeschi è stato sedato dalle autorità., avvicinamento al match difficile e ostico Pian piano ci avviciniamo al match che andrà in scena al Maradona alle 18:45, ma ciò che è accaduto nelle ...