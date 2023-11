Napoli-Union Berlino | scontri fra tifosi fuori lo stadio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 novembre 2023), 8 novembre 2023 – Si accendono gli animi a meno di un’ora dal fischio d”inizio di: si sono verificatitradele dell’nel quartiere digrotta, a poca distanza dalloMaradona, dove dalle 18.45 si gioca la partita di Champions League. Le due tifoserie si sono affrontate e sono intervenute le forze di polizia. Glinella zona digrotta si sono svolti in via Barbagallo, nel percorso verso loMaradona. Ora la situazione è tornata alla normalità, dopo l’intervento della polizia. La tensione resta però alta, anche in altre aree cittadine, da Piazza Municipio, dove ...