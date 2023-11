Napoli-Union Berlino – Probabili formazioni e dove vederla in TV

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023)nella quarta giornata della fase a gironi di Champions: canale tv, diretta streaming edella partita. Intorna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una chance importante. Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024, la compagine partenopea affronterà una delle squadre più in difficoltà dell’intero panorama calcistico europeo: l’. Un’occasione da sfruttare assolutamente per gli uomini di Rudi Garcia, visto che la formazione tedesca è piombata in una crisi profondissima dalle quale non sembra più in grado di uscire. Se si considerano infatti tutte le competizioni, sono ben dodici le sconfitte consecutive inanellate da un ...