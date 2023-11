Napoli-Union Berlino LIVE 1-1 | pareggia l’Union | Napoli in difficoltà in contropiede

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Al Maradona, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.1-1: sintesi e moviola 83? – Kvara ci prova in ripartenza, si accentra bene, ma calcia troppo centrale. 81? – Rrahmani anticipa tutti di testa su corner sul primo palo e allunga sul secondo: pallone di poco sopra la traversa. 78? – Tentativo di Raspadori dalla distanza, troppa fretta però nel calciare e il pallone finisce ...

Ilconduce per 1 - 0 sull'Berlino al termine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo C di Champions League, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della ...

Diretta Napoli - Union Berlino (1-1) Champions League 2023 la Repubblica

Champions: Napoli-Union Berlino 1-0 DIRETTA - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

“Ancora una volta Napoli viene messa a ferro e fuoco dai tifosi tedeschi senza che qualcuno intervenga: la lezione di Napoli-Eintracht Francoforte dello scorso anno evidentemente non ha insegnato null ...Leonardo Bonucci ha dovuto faticare e non poco per arginare l'attacco del Napoli in occasione del ritorno in Italia con la maglia dell'Union Berlino in Champions. Il centrale ex Juventus ha provato a ...