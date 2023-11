Napoli-Union Berlino | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 8 novembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta...

- Dopo gli scontri avvenuti anella tarda serata della vigilia, è in allerta il dispositivo di sicurezza predisposto in vista del match di Champions League tra azzurri eBerlino per l'arrivo previsto nella mattinata ...

Guerriglia a Napoli: scontri tra tifosi dell'Union Berlino e la polizia - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Napoli-Union Berlino ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Tuttosport

Il Comune di Napoli ha annunciato il divieto in occasione di Napoli-Union Berlino: firmata l’ordinanza, sarà impossibile farlo nel giorno del match di Champions League. È arrivato il giorno di ...NAPOLI – Sono arrivati a Napoli dalla Germania ed hanno messo a ferro e fuoco la città nella tarda serata di ieri. Sono stati violentissimi gli scontri che hanno visto protagonisti i tifosi dell’Union ...