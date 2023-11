Napoli – Union Berlino le pagelle e il tabellino della partita

(Di mercoledì 8 novembre 2023) di Champions League andata in scena allo stadio Maradona. Il, dopo la vittoria in campionato nel derby contro la Salernitana, scende nuovamente in campo per affrontare l’in Champions League.fondamentale per gli azzurri che potrebbero già ipotecare il passaggio del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Al Maradona, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 traBerlino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,Berlino si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions ...

Diretta Napoli - Union Berlino (1-1) Champions League 2023 la Repubblica

Champions: Napoli-Union Berlino 1-0 DIRETTA - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

“Ancora una volta Napoli viene messa a ferro e fuoco dai tifosi tedeschi senza che qualcuno intervenga: la lezione di Napoli-Eintracht Francoforte dello scorso anno evidentemente non ha insegnato null ...Leonardo Bonucci ha dovuto faticare e non poco per arginare l'attacco del Napoli in occasione del ritorno in Italia con la maglia dell'Union Berlino in Champions. Il centrale ex Juventus ha provato a ...